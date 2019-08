Echange sympa, ce mercredi soir sur Twitter, entre Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Le premier publie son onze type à Football Manager en... 2023. Grizou entraîne virtuellement Arsenal et s'est notamment offert quelques pépites, dont Jadon Sancho, Joao Felix, Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt. A l'arrière droit, on retrouve un certain Alexis Saelemaekers ! Voilà qui devrait mettre un peu de baume au coeur de l'Anderlechtois, actuellement dans une moins bonne passe.Lacazette s'étonne alors d'avoir disparu de l'équipe et Griezmann le rassure en lui affichant son palmarès: une Premier League, une Carabao Cup et une C1 remportées en 2021 avant d'être vendu à... Huddersfield pour 23,5 millions d'euros en 2023: "Besoin d'argent mais une statue te sera faite autour du stade", rigole Griezmann.