Szczesny a quitté Arsenal pour l'Italie à cause... d'une cigarette !

Le gardien de la Juventus a dévoilé une anecdote inattendue. Wojciech Szczesny, le portier international polonais de la Juventus, a percé de côté d'Arsenal avant d'y perdre sa place. Et on sait désormais pourquoi ! Le trentenaire a expliqué dans le podcast "Arsenal Nation" avoir commis une erreur le 1er janvier 2015, dans la foulée d'une défaite face à Southampton.



"A l'époque, j'étais un fumeur régulier et l'entraîneur le savait. Il ne voulait simplement pas que je fume dans les vestiaires. Mais à cause des émotions qui ont suivi cette défaite, j'ai fumé dans un coin du vestiaire après la rencontre. Arsène Wenger ne m'a pas vu directement mais cela lui a été répété et il est venu me demander si c'était vrai que j'avais fumé dans les douches."



Szczesny n'a pas cherché à nier: "J'ai dit oui et j'ai été condamné à une amende. Wenger m'a dit: 'Tu ne pourras pas jouer pendant un certain temps'. Il n'y a pas eu de véritable dispute ni de confrontation. J'espérais redevenir titulaire rapidement mais Ospina a bien joué."



La suite ? Un départ vers l'AS Rome l'été suivant pour y retrouver du temps de jeu, deux ans avant de signer à la Juventus.