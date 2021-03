Ils ont eu 20 ans en 2017. Ils, ce sont la génération 1997 du football anglais, dont Tammy Abraham et Dominic Calvert-Lewin, qui s’affrontent ce lundi à Stamford Bridge, deux symboles forts. Des figures qui, en 2017, ont réveillé l’Angleterre, endormie sur ses lauriers mondiaux de 1966, le seul titre de ses Three Lions. Et qui, aujourd’hui, portent les espoirs d’un peuple qui serait, pour une fois, heureux de brandir un Euro, cet été, avant de conquérir le monde, en 2022 au Qatar.

Est-ce la déception née de l’Euro 1996, organisé en Angleterre mais qui vit les Britanniques tomber en demi-finales devant le futur vainqueur allemand (à cause d’un tir au but manqué par Gareth Southgate… l’actuel sélectionneur qui doit "ramener une coupe à la maison" !), qui a provoqué des nuits plus longues et le "baby-foot-boom" de 1997 ?

(...)