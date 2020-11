Le très prometteur médian de 17 ans n’a pas mis longtemps pour s’imposer à Dortmund.

On commence par un petit quizz : "Je suis jeune, je suis Anglais, je suis prometteur et j’évolue au Borussia Dortmund. Qui suis-je ?" Au moment de lire ces lignes, il y a de fortes chances que le premier nom qui vous vienne à l’esprit soit celui de Jadon Sancho (20 ans).

Mais, depuis quelques semaines, un deuxième joueur correspond aux critères cités ci-dessus en la personne de Jude Bellingham. Et pour cause, le médian recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Birmingham est la nouvelle pépite du Borussia. Malgré ses 17 ans, l’adolescent n’a pas mis longtemps pour s’imposer dans l’effectif pourtant très riche du BVB. Grâce à des qualités que la Championship a pu découvrir la saison passée. Et qui se confirment sur les pelouses de la Bundesliga.

(...)