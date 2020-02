Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé 5-0 face à Montpellier.

Mais plus que le score fleuve, c’est les différentes altercations que l’on retiendra de ce match. Outre la réaction de Kylian Mbappé durant son remplacement, c’est Neymar qui fait parler de lui.

À la 38e minute du match, le Brésilien chambre un adversaire et reçoit immédiatement un carton jaune pour avertissement. Celui-ci, visiblement furieux, rétorque à l’arbitre : "Je joue au football, moi !"

Mais c’est durant la mi-temps que Neymar perd patience avec tout le corps arbitral, comme on peut le voir sur la vidéo. "Je joue au football et lui il me met un carton jaune", s’exclame le joueur. Le quatrième arbitre lui rétorque alors : "Parle français". "Parle français ? Mon cul !" répond dans la foulée l’attaquant, en regagnant le vestiaire.