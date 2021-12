Solide leader en Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League, le PSG enchaîne les bons résultats malgré un niveau de jeu qui ne termine pas de convaincre au vu du mercato XXL effectué par le club de la capitale l'été dernier.

Cependant, tout n'est pas rose dans l'ancien club de Thomas Meunier. Selon le quotidien sportif français l'Equipe, le premier quadrimestre n'a pas été un long fleuve tranquille suite à certains problèmes de comportement créant des tensions dans le vestiaire parisien.

Le premier protagoniste de ces tensions ? Neymar. La star brésilienne serait arrivée (très) en retard à une obligation avec les sponsors. Furieux, les dirigeants ont voulu le sanctionner avant de faire marche arrière par peur que cela ne fuite dans les médias.

Certains joueurs du vestiaire en voudraient d'ailleurs à Leonardo et Mauricio Pochettino, jugés trop laxistes. Autre exemple ? La saga Mauro Icardi-Wanda Nara. Le joueur avait eu l'autorisation de manquer un match de Champions League pour se rendre à Milan et tenter de reconquérir le coeur de sa dulcinée. Selon nos confrères parisiens, des tensions seraient également en train de naître entre les deux gardiens de classe mondiale: Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Ces problèmes feraient d'ailleurs réfléchir certains cadres. Presnel Kimpembe, sous contrat jusqu'en 2024, ne fermerait pas la porte à un éventuel départ en Premier League.

Avant d'entamer la saison, le PSG savait le risque qu'il prenait. Avec un vestiaire rempli de stars, les Parisiens sont sous le feu des projecteurs à longueur de journées. Et chaque petit geste de mécontentement fait couler beaucoup d'encre...