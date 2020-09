Depuis son arrivée à Liverpool, Thiago Alcantara peine à trouver son niveau de forme. L'Espagnol n'avait pas été repris dans la sélection de Jurgen Klopp pour affronter Arsenal ce lundi soir. L'entraîneur allemand craignait même de devoir se passer du milieu de terrain jusqu'à la trève internationale.

Sans savoir s'il y a un lien de cause à effet, ce mardi, les Reds ont annoncé que Thiago Alcantara avait été testé positif au covid-19. L'ancien du Bayern a montré quelques symptômes ces derniers jours et se trouve actuellement en quarantaine et le club a garanti qu'il allait continuer à suivre tous les protocoles relatifs au coronavirus.