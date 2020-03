Le défenseur et son coéquipier Neymar sont repartis vers le Brésil en cette période de confinement.

Gonzalo Higuain, Luca Jovic, Thiago Mendes... Plusieurs joueurs n'ont pas suivi les instructions de leur club en cette période de quarantaine. C'est également le cas de Neymar et Thiago Silva qui ont pris la poudre d'escampette vers leur pays natal.

O'Monstro, le capitaine du PSG, a choisi de s'exprimer pour expliquer son geste. "Le président Macron s'est inspiré de la situation en Italie pour prendre des mesures de confinement. Mais, même en étant attentif à ce qui se passait dans ce pays voisin, la France n'a pas vraiment réussi à se protéger" constate-t-il.

Le Brésilien avoue également qu'il se sent "français au-delà du passeport" qu'il a obtenu il y a de cela un an. Avant d'enchaîner: "Au Brésil, on a peut-être encore le temps. J'espère que la crise ne sera pas aussi violente qu'en Europe. C'est notre espoir. J'espère que les gens vont prendre conscience le plus rapidement possible de la gravité de la situation. J'espère que les plages vont se vider. Il ne s'agit pas de vacances scolaires. C'est un moment de réflexion. Il faut rester à la maison en espérant que tout revienne dans l'ordre le plus rapidement possible."

Pour maintenir la forme, le défenseur qui arrive en fin de contrat cet été a reconnu que cela allait "être aussi compliqué à Paris qu'ici. À Paris, les centres d'entraînement ont fermé, le club aussi. Et au Brésil, ils viennent de prendre les mêmes décisions. On va essayer de faire un travail de course, ça sera plus difficile pour la musculation ou ce genre de chose. Il faudra faire attention à l'alimentation aussi. On n'est pas en vacances. C'est un moment de réflexion."

Depuis le vendredi 13 mars, tous les matchs de Ligue 1 ont été annulés jusqu'à nouvel ordre.