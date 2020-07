© Marca

La Liga 2019-2020 a rendu ses derniers verdicts ce week-end et Marca a donc publié ce mardi son onze type de la saison. Thibaut Courtois y confirme son statut de meilleur gardien de l'année et prend place derrière une défense composée de Carlos (FC Séville), Ramos (Real Madrid) et Felipe (Atlético Madrid). Casemiro (Real Madrid), Ocampos (FC Séville), Cazorla (Villarreal) et Odegaard (Sociedad) forment un milieu de terrain en losange et l'attaque est composée de Messi (FC Barcelone), Benzema (Real Madrid) et Moreno (Villarreal).Dans le "onze d'argent", Marca place notamment Oblak, Varane, Piqué, Kroos ou Frenkie De Jong, qui n'étaient donc pas loin des meilleurs. Côté "révélations", on retrouve notamment Ansu Fati (FC Barcelone) et Fede Valverde (Real Madrid). Et du côté des déceptions, Antoine Griezmann (FC Barcelone) est la tête d'affiche d'une équipe qui ne compte heureusement pas Eden Hazard, qui a pourtant reconnu lui-même avoir joué sa moins bonne saison.