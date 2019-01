"On commence à voir le vrai Youri, c'est vraiment mieux qu'avant", a commenté l'ancien assistant de Roberto Martinez chez les Diables rouges. "Avec Cesc Fabregas devant et Naldo derrière, il est de mieux en mieux. Il prend de plus en plus d’importance au sein de l’équipe."

Ce cinquième but de la saison de l'ex-Anderlechtois permet à Monaco, à la peine en Ligue 1, de rester invaincu en 2019 après des victoires en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Le club de la principauté reste 19e au classement avec 14 points, alors que Marseille, aussi en difficulté, est 9e avec 28 points.