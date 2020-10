Le Ghanéen de 27 ans a rejoint les Gunners contre 50 millions € sur le gong. Ses qualités conviennent parfaitement à la Premier League.

Les fidèles de l'Emirates se rongeaient les ongles. Officiellement, il ne restait que trois minutes avant que le rideau ne tombe sur le mercato (international) quand l'Atletico confirmait qu'Arsenal avait bel et bien levé la clause libératoire de Thomas Partey. "Arsenal a payé la clause libératoire de Thomas Partey au QG de La Liga", déclarait le club madrilène dans un communiqué. "Le joueur a unilatéralement mis fin à son contrat avec notre club."

"Il est dynamique et a beaucoup d'énergie", décrit Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. "Il emmène avec lui beaucoup d'expérience [...] Nous sommes très impressionnés par son attitude et son approche du football. Il est intelligent et nous sommes impatients de l'intégrer à notre système."

Si certains ont froncé les sourcils quant au timing (tardif) de l'accord, les deux parties flirtent ensemble depuis un bon bout de temps. "Nous le gardons à l'œil depuis longtemps", avouait Arteta. La cellule de recrutement londonienne observait déjà Partey en 2014 quand il était prêté par les Colchoneros à Almeria. Mais les premières avancées concrètes dans le dossier datent d'avril 2019 quand Arsenal recevait les représentants du Ghanéen à l'Emirates lors d'une rencontre face à Naples en Europa League.

18 mois plus tard, les Gunners tiennent enfin leur homme. Mais quelles qualités apporte-t-il effectivement dans ses valises ?