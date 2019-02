Championnats étrangers La chaîne RMC Sport va diffuser ce mercredi une émission consacrée à Eden Hazard.

Eden Hazard sera l'objet mercredi d'une émission spéciale diffusée sur la chaîne française RMC Sport. "Transversale" s'est en effet penché sur le capitaine de notre équipe nationale.

Dans ce reportage, la parole a notamment été donnée à son frère, Thorgan."Pour devenir le meilleur joueur du monde, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est marquer le plus de buts possible", explique le joueur du Borussia Moenchengladbach. "Il faut essayer d'être le plus décisif possible. Pour cela, il faut peut-être penser plus à soi-même. C'est difficile pour Eden."