Une tentative de récupération de ballon avortée et la cuisse qui lâche : la première de Thorgan Hazard en Bundesliga a tourné court. Titulaire dans le couloir gauche, le Diable a dû céder sa place après moins de 20 minutes. La nature exacte de sa blessure n’est pas encore connue mais le staff médical du Borussia Dortmund craint une déchirure des ischios-jambiers et une absence qui pourrait se compter dès lors en semaines.

Une tuile pour Lucien Favre qui doit déjà se passer d’autres alternatives à ce poste puisque, en plus de Nico Schulz, Raphael Guerreiro et Marcel Schmelzer sont eux aussi à l’infirmerie, mais aussi pour Roberto Martinez : la participation du Brainois au prochain rassemblement qui verra les Diables affronter la Nouvelle-Zélande en amical le 8 octobre puis l’Angleterre à Wembley et l’Islande à Reykjavík les 11 et 14 en Ligue des Nations.