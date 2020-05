Battu par le Bayern Munich lors de la dernière journée, le Borussia Dortmund a pris les commandes grâce au Diable rouge.

Dominateur jusque là, le Borussia Dormtund a ouvert le score par l'intermédiaire de Thorgan Hazard. Positionné en faux neuf suite au forfait de l'attaquant norvégien Haaland, il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets après un bon travail de Emre Can. Il s'agit du septième but du frère d'Eden en championnat.

Quelques minutes plus tard, la pépite Jadon Sancho l'a imité et avait visiblement un message à faire passer en hommage à Georges Floyd...

A noté qu'Axel Witsel était sur le banc au coup d'envoi mais est monté peu après l'heure de jeu.