Cinq buts en 29 matches de Premier League. Soit un but tous les 6 matches environ. Il y a un vrai malaise autour de l’attaquant cette saison. Pour Timo Werner, on peut parler d’une adaptation ratée à Chelsea quand on aperçoit, après un coup d’œil dans le rétro, que la saison dernière l’Allemand totalisait 34 buts et 13 passes décisives avec le RB Leipzig.

Aujourd’hui, ce Timo Werner n’a plus rien à voir avec celui des Bullen.