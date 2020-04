Il ne devrait pas y avoir de club relégué si la Premier League ne reprenait pas, estime Tony Bloom, le propriétaire de Brighton & Hove Albion, dans la presse anglaise. Bloom, qui possède également l'Union Saint-Gilloise, est également d'avis que Liverpool devrait être sacré champion.

La Premier League est paralysée depuis le 13 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle reprise du championnat, mais si celui-ci était arrêté, Bloom propose de ne pas avoir de descendants. "Ce serait très difficile de désigner les descendants si le championnat ne reprend pas", dit Tony Bloom. "Je ne peux pas m'imaginer qu'il y aurait la majorité requise de 70 % favorable à cela si on devait voter". Bloom pense par contre que les clubs pourraient voter pour désigner le champion. "On peut avoir un champion, Liverpool le mérite clairement, et on peut aussi utiliser ce système comme critères pour les tickets européens, mais je ne vois personne voter pour savoir qui va descendre".

Au moment de la suspension du championnat, Liverpool, le club de Divock Origi, caracolait en tête avec 25 points d'avance et était tout proche de décrocher un premier titre après trente ans de disette. Brighton & Hove Albion se situe deux points au-desssu de la zone rouge. Bournemouth, Aston Villa et Norwich City sont pour l'instant les trois clubs descendants. Les clubs de Premier League, qui se sont réunis vendredi en visioconférence, restent déterminés à disputer toutes les rencontres restantes de la saison mais n'ont pas discuté d'une date limite pour reprendre le championnat. Au total, il reste 92 matches à jouer en Premier League.