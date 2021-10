"Cristiano Ronaldo ne s’est pas entraîné ce matin. En parlant avec lui, il m’a dit qu’il n’avait pas l’intention de rester à la Juventus et il l’a communiqué à ses coéquipiers. C’est pourquoi, il ne sera pas appelé pour le match face à Empoli à l’occasion de la 2e journée de Serie A. Ronaldo doit être remercié pour ce qu’il a fait, également en tant qu’exemple pour nos jeunes. Il faut maintenant continuer et avancer […] Avec l’absence de Cristiano, ils auront encore plus de responsabilités. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et nous devons nous améliorer sur tous les points", avait expliqué Massimiliano Allegri, tacticien à succès de la Juventus, le 27 août, face à la presse.

Personne ne se rendait vraiment compte alors du séisme que cela allait créer en interne à ce moment-là, à quelques jours de la fin du mercato. En réalité, le départ de CR7 pour Manchester United a créé un fossé dans le noyau bianconero, bien en peine depuis une saison sur les scènes nationales et continentales.

Depuis un an, les résultats reposaient souvent sur quatre épaules : celles de Ronaldo et de Chiesa. Il était grand temps de changer cette façon de voir les choses et de retrouver un vrai collectif.