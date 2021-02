Malheureusement pour l'Anglais, les retrouvailles avec son ancien mentor, Mauricio Pochettino, sont tombées à l'eau. Il est contraint de rester à Londres jusqu'en été… au moins.

"Sir Alex Ferguson m'a donné qu'un seul et unique conseil durant mes deux ans et demi à United. C'était d'attirer Dele Alli (à Old Trafford). Mais il ne s'entraîne pas bien et on doit lui trouver la bonne motivation." Depuis son arrivée à Tottenham, le Special One a clairement fait comprendre qu'il en attendait plus de la part de celui qui était autrefois vu comme une des plus belles promesses de Premier League.

Les tensions entre les deux hommes ont été révélées au grand jour dans le documentaire All or Nothing : Tottenham Hotspur (diffusé sur Amazon Prime). Alors que son coach lui reproche son manque d'implication et de professionnalisme, Alli a laissé entendre qu'il n'était pas un grand fan de la philosophie de jeu de l'entraîneur portugais (...)