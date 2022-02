Le vestiaire assaini et affûté, le mercato hivernal démontre l'influence qu'exerce (déjà) Conte à Tottenham. Un monde de différence avec José Mourinho et Nuno Espirito Santo…

Il y a forcément un goût de trop peu et de la frustration, surtout après qu'Adama Traoré et Luis Diaz leur sont passés sous le nez. Mais, finalement, l'effectif des Spurs apparaît bien plus affuté à la sortie du mercato. Mieux encore : il a des allures qui semblent bien plus en adéquation avec la doctrine d'Antonio Conte.

C'est bien connu, l'Italien préfère opérer avec un noyau plus condensé dans lequel chaque élément à un rôle à jouer. Histoire de créer un réel sentiment d'appartenance au sein du groupe. C'est un des principes fondamentaux de la méthode Conte. De Pierluigi Gollini, le deuxième gardien, à Harry Kane : tout le monde sera impliqué dans le processus que le coach souhaite mettre en place.