De quoi revigorer les Spurs dans leur quête au top 4 ? Et même les convaincre de prolonger le prêt du Gallois ?

Il en a mis du temps à retrouver ses marques. José Mourinho attend d'ailleurs ce moment depuis des mois. Alors que les Spurs venaient de perdre cinq de leurs six derniers matchs de Premier League, Gareth Bale a assumé ses responsabilités et propulsé les Londoniens vers le succès contre Burnley dimanche, grâce à un doublé et une passe décisive. Histoire d'ôter quelque peu la pression qui était sur les épaules de son entraîneur.

Pourtant, les relations entre le Special One et le Gallois n'étaient clairement pas au beau fixe le mois dernier. Le coach de Tottenham avait notamment émis des doutes (...)