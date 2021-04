La vérité d’un jour n’est pas souvent celle du lendemain. En football, plus qu’ailleurs. Il suffit de rebobiner six mois en arrière : le constat est cinglant.

Flash-back. Nous sommes le premier week-end d’octobre 2020. C’était hier, mais une éternité sur l’échelle de riches terres : Charleroi est en tête de la Jupiler Pro League (19 points sur 24) ; Leipzig mais aussi Augsbourg et Francort devancent le Bayern en Bundesliga ; le Real domine la Liga ; Rennes se rêve en roi de France ; et l’Atalanta bouscule la Serie A… Et en Angleterre ? Everton est invaincu, et toise une Premier League qu’on prédit plus ouverte que jamais, avec deux grosses cylindrées qui connaissent d’inquiétants retards à l’allumage : Manchester United pointe à la 16e place ; City, 14e, fait un tout petit peu mieux. Un parfum de crise se répand en ville.

(...)