Le dossier Kane ne lui a certainement pas facilité la tâche, mais le nouvel entraîneur de Tottenham a parfaitement réussi ses débuts. Ce jeudi (20h30), à Paços Ferreira en Conference League, il espérera continuer sur sa lancée.

Face à Manchester City, les Spurs ont offert un aperçu de renouveau que Nuno Espirito Santo a insufflé sur le nord de la capitale anglaise. Vu la saga estivale qui entoure Harry Kane, le successeur de Ryan Mason sur le banc de Tottenham n'a pu compter sur les services de son élément-phare. Mais l'absence du meilleur buteur et passeur de la défunte Premier League n'a en aucun cas empêché les Londoniens de venir à bout du champion en titre dimanche dernier (1-0).

Avec les titularisations des jeunes Japhet Tanganga et d'Oliver Skipp (auteurs, tous les deux, d'une solide performance) et les redoutables contres orchestrés par Heung-Min Son, Lucas Moura et Steven Bergwijn, le nouvel entraîneur a immédiatement imprégné sa griffe. Au plus grand bonheur des supporters locaux qui, pour la première fois depuis le départ de Mauricio Pochettino (en novembre 2019), peuvent entrevoir l'avenir avec enthousiasme et optimisme. Tout le contraire de l'intronisation du mentor de Nuno Espirito Santo…