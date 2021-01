Le Danois a débarqué à Tottenham contre 16,60 millions d'euros en août. Une affaire en or pour les Spurs et le Special One.

Il ne restait que cinq minutes à jouer contre Brentford, mardi dernier, quand le tacle appuyé de Josh Dasilva brisa le protège-tibia de Pierre-Emile Hojbjerg. Une belle entaille venait alors décorer le tibia du milieu de terrain des Spurs. La qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue étant déjà quasiment assurée à 2-0, comme tout coach sensé, José Mourinho décida alors de procéder à un changement. Histoire que son soldat viking puisse soigner sa blessure de guerre.

À la surprise générale, Hojbjerg faisait part de son mécontentement quand il regagna le banc. La raison ? Il voulait continuer à jouer. "Pierre a une grosse entaille, mais il ne voulait pas que Tanganga (NdlR : qui est monté à sa place) rentre pour les cinq minutes restantes donc je pense qu'il sera opérationnel", expliquait le Special One après la victoire.

L'attitude d'Hojbjerg illustre bien pourquoi il devient déjà le héros des supporters (...)