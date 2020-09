L'international anglais ne faisait pas partie de la dernière sélection de Mourinho. Le PSG est à l'affût.

Si Pochettino avait fait de Dele Alli un des éléments clés de son système, Mourinho l'a relégué sur le banc. Certes, il avait bel et bien été titularisé face à Everton (défaite 0-1), mais le Portugais avait choisi de ne pas le renvoyer au combat après l'entracte, préférant l'impact physique de Sissoko. Contre Southampton dimanche dernier (victoire 2-5), aucune trace de l'Anglais sur la feuille de match.

"Non (il n'est pas blessé). Nous avons un noyau très large qui est très difficile à gérer", justifiait Mourinho. "Je n'ai jamais connu ça. Je commence avec Son, Lucas et Kane et sur le banc j'ai encore Sissoko, Lamela et Bergwijn."

Alli, est-il tout simplement victime d'une (probable) rotation de personnel dans le compartiment offensif ? Ou n'entre-t-il tout simplement pas dans les plans du Special One ?

(...)