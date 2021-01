Contrairement à ce qu'avancent certains médias, Mourinho affirme toutefois que Tottenham n'a pas encore pris de décision quant à une éventuelle prolongation de la location.

Depuis que Gareth Bale avait quitté Londres pour Madrid en 2013, l'idée de rapatrier son chouchou avait toujours fait fantasmer Daniel Levy. Dans l'accord qui a vu le Gallois passer à la Casa Blanca, le président de Tottenham était même parvenu à négocier une clause qui lui assurait un droit de préemption au cas où le Real chercherait à revendre…

Mais vu la situation financière du club et le salaire colossal qu'empochait Bale, un retour n'avait jamais été à l'ordre du jour avant l'expiration de cette fameuse clause en 2019. Pourtant, un an plus tard, Levy voyait son rêve se réaliser quand le Real Madrid souhaitait assainir sa masse salariale et surtout se débarrasser d'un joueur excédentaire (qui passait ses journées à soigner son swing).