Après une saison de transition, les Spurs ne comptent en aucun cas se laisser distancer par leurs adversaires du Big Six.



Après avoir atteint la finale de la Ligue des champions en mai 2019, Tottenham s’était bien renforcé en attirant Tanguy Ndombélé, Ryan Sessegnon et Giovanni Lo Celso (prêt). Finalement, au lieu d’utiliser leur excellent parcours européen comme un tremplin vers d’autres cieux, les Spurs ont craqué et prouvé qu’ils avaient mal digérer leur défaite en finale de la C1 (0-2 face à Liverpool). Les Londoniens pointaient à la 14e en Premier League à la mi-novembre. Leur triste début de saison annonçait la fin d’un cycle. Finie l’ère Mauricio Pochettino, place à l’ère José Mourinho.

(...)