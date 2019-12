Un penalty d’Harry Kane à la 83e minute, voilà ce qui a sauvé Tottenham d’une défaite un peu honteuse sur le terrain de la lanterne rouge. C’est dire si les Londoniens ont rendu une copie très pâle à Carrow Road. Manque de fluidité, de couleurs et surtout de rigueur défensive, ce n’est toujours pas ça, à Tottenham.

La prestation des Belgian Spurs (voir météo des Diables), tout comme celle de Juan Foyth dans l’axe et de Serge Aurier sur le côté droit, n’a fait que confirmer les errements d’une arrière-garde qui n’y est pas en ce moment. Douze buts pris en huit journées, c’est bien trop pour un candidat au Top 4, qui a encore une fois loupé le coche et traîne toujours à deux points de Chelsea, pourtant pas un monstre de sérénité non plus en ce moment.

"On joue bien, on marque des buts, mais on en prend qui sont durs à digérer", regrettait José Mourinho au micro du club après la rencontre. "C’est frustrant d’encaisser sur si peu." Avec seulement six tentatives au but dont trois cadrées, les Canaries ont en effet réussi à trouver trois fois le chemin des filets (un pion sera annulé pour un hors-jeu de Teemu Pukki signalé par le VAR). Une donnée qui démontre la fébrilité qui étreint les défenseurs quand ils sont mis sous pression.

Le deuxième but encaissé en est la preuve, avec ce dégagement de Toby Alderweireld, qui finit dans les pieds de Serge Aurier… puis dans la cage de Paulo Gazzaniga à l’heure de jeu.

L’arrivée du Special One aura redonné un peu de peps à Tottenham, mais cinq victoires, deux défaites contre des gros et un nul face à un relégable, c’est trop peu pour espérer relancer définitivement un club qui n’a plus quitté le Top 4 depuis cinq ans.