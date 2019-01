© DR Liverpool, vainqueur Crystal Palace (4-3), a pris provisoirement le large en tête de la Premier League, alors que Manchester United a conservé son invincibilité sous Ole Gunnar Solskjaer en battant Brighton (2-1), samedi lors de la 23e journée.

© DR Dortmund a des nerfs! Mis sous pression par le Bayern vainqueur vendredi à Hoffenheim, le leader de la Bundesliga s'est imposé 1-0 samedi à Leipzig grâce à un but d'Axel Witsel, pour maintenir l'écart de six points avec les Bavarois.

© DR L'Atletico Madrid s'est consolé de son élimination en Coupe du Roi en allant conforter sa 2e place par un succès tranquille 3-0 samedi à Huesca alors que le Real s'est emparé seul de la 3e place en battant le Séville FC 2-0 lors de la 20e journée de Liga.

© DR L'AS Rome s'est replacée dans la course à la Ligue des champions en battant le Torino 3-2 grâce notamment à un but de Stephan El Shaarawy, samedi, lors de la 20e journée et prend la 4e place provisoire de Serie A.

© DR C'était la soirée des montagnes russes pour le PSG: le club de la capitale s'est offert un record et un superbe spectacle contre Guingamp 9-0 mais s'inquiète de la blessure du son milieu Marco Verratti, tandis que Thierry Henry et Monaco ont à nouveau coulé, contre Strasbourg (5-1), samedi en Ligue 1.

