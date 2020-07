Bref, un soir à oublier et qui a suscité une réaction virulente de la part du capitaine et de la star de l'équipe barcelonaise, Lionel Messi.

"Nous ne nous attendions pas à terminer cette saison comme ça, mais cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe très irrégulière, qui manque d'intensité et d'envie", a commenté l'Argentin à l'issue de la rencontre.

Messi remet en cause les joueurs mais aussi tout l'encadrement du club: "Nous avons perdu beaucoup de points inutilement. Nous devons être critiques envers nous-mêmes, à commencer par les joueurs, mais c'est tout le club qui doit se remettre en question. Tout le monde ici au club est en colère à cause de ce qui s'est passé cette saison. Et il y a des raisons de l'être. Nous sommes le FC Barcelone et nous sommes obligés de gagner chaque match."

L'Argentin estime finalement le titre du Real mérité mais regarde dans son assiette: "Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre. Eux ont fait le travail. Nous, nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique. Nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais."

Il reste à présent la Ligue des Champions au Barça pour tenter quand même de décrocher un titre cette saison. Mais ce ne sera pas simple. "Si nous voulons nous battre pour la C1, nous devons changer", estime Lionel Messi. "Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre contre le Napoli."