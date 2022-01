1. Une expérience déjà conséquente

Enfin ! L'été dernier, Stéphanie Frappart est devenue la première femme de l'histoire à arbitrer un match de l'Euro. Sept mois plus tard, Salima Mukansanga va l'imiter lors de la CAN qui se déroule au Cameroun. A 33 ans, la Rwandaise dispose d'un parcours étonnant. Retour sur cinq faits marquants qui ont construit l'une des promesses de l'arbitrage.

Avant d'être sélectionnée pour diriger les matchs de cette 33e édition, la referee a acquis pas mal d'expérience durant de grands tournois. En 2014, elle réalise son grand baptême continental en officiant lors de Zambie-Tanzanie, une rencontre comptant pour le championnat d'Afrique féminin.

"C’est grâce à la façon dont j’ai géré ce match que j’ai prouvé ma capacité à diriger des rencontres à n’importe quel niveau sur le continent. Ce fut une expérience passionnante. Depuis ce jour, on m’a fait confiance pour officier d’innombrables matches internationaux en Afrique et au-delà", explique-t-elle.

Depuis, on l'a vu au sifflet lors du match d'ouverture et d'une demi-finale des Jeux Africains 2015 avant d'être choisie pour la finale de la CAN féminine 2016. L'international tape alors à sa porte après ces échéances.

Elle sera la seule arbitre de son continent en Uruguay lors de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en 2018. En 2019, elle est retenue pour la Coupe du monde féminine française. Une première apothéose intervient l'été dernier lorsqu'elle est sélectionnée pour les Jeux Olympiques à Tokyo.

2. Un amour initial pour le basket

Le destin ne tient parfois à rien. Durant son enfance, Salima Mukansanga s'adonne au basket. Le football se trouve alors bien loin de ses pensées. Le manque de moyens de son pays dans ce sport la conduit à changer ses plans.

"J’aimais le basket-ball et je voulais le prendre très au sérieux, mais l’accès aux infrastructures et aux entraîneurs de basket-ball était difficile. C’est ainsi que j’ai fini par arbitrer, ce que je n’ai d’ailleurs jamais regretté."

3. Elle est infirmière et sage-femme

Loin de s'imager un avenir professionnel dans sa passion, la trentenaire n'a pas négligé ses études. Elle est titulaire d'une formation supérieure en soins infirmiers et sage-femme. Elle a étudié à l'université de Gitwe, l'une des plus réputées du Rwanda.

C'est quelques années auparavant, quand elle était en secondaires, qu'elle s'est passionnée pour l'arbitrage. Elle obtient toutefois un premier certificat d'arbitrage un an après avoir terminé ses études secondaires. Elle a dirigé ses premiers matchs en 2008. Quatorze ans après, Salima Mukansanga a changé totalement de dimension. Et ce n'est qu'un début.