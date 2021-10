Trois défenseurs éliminés dans le rectangle et un amour de pichenette: Bellingham a laissé parler son talent (VIDEO) Championnats étrangersVidéo N. Ch. A seulement 18 ans, Jude Bellingham est l'un des plus grands talents du foot anglais.

Le Borussia Dortmund n'a pas vraiment souffert de l'absence d'Erling Haaland ce samedi. Malgré un but encaissé en fin de partie, les hommes en jaune et noir ont facilement battu l'Arminia Bielefeld (1-3). Le break était déjà fait au repos et le jeune Jude Bellingham a définitivement tué tout suspense à la 72e minute en inscrivant l'un des plus beaux buts du week-end.