L’épidémie continue de perturber les écuries européennes.

Les communiqués des clubs continuent d’inonder la toile. Après la Sampdoria et la Juventus, la Fiorentina est le troisième club de Serie A à annoncer trois cas testés positifs au coronavirus. Le club florentin a déclaré que l’attaquant serbe de 20 ans Dusan Vlahovic, le buteur italien Patrick Cutrone et le défenseur argentin German Pezzella ont tous été diagnostiqués positifs. "Ils présentaient quelques symptômes. Les trois ont été testés positifs. Leur état de santé est bon et ils sont chez eux à Florence", a affirmé la Viola.

Vlahovic a pris le temps de rassurer les supporters sur son compte Instagram : "Je voudrais dire à tout le monde de ne pas s’inquiéter car je vais bien. Je suis certain que ce ne sera pas ce virus qui va m’arrêter. Je vais prendre le dessus sur lui".

Dans la foulée, les personnels médicaux des clubs de la Botte se sont prononcés contre un rapide retour aux entraînements. " (Nous), les médecins de Serie A exprimons notre grande inquiétude quant à la protection de la santé du personnel des clubs si les entraînements étaient repris sous peu."

Ces nouvelles contaminations portent le total de joueurs infectés en Serie A à neuf : un à la Juventus (Rugani), cinq à la Sampdoria (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby) et trois à la Fiorentina.

En Allemagne, Paderborn est le premier club à être placé (partiellement) en quarantaine. Cette décision fait suite à la découverte de l’infection de Luca Kilian, défenseur de la lanterne rouge du championnat allemand et international espoirs U20. Le médecin du club a décidé de procéder à 45 tests à titre préventif. "Toute personne qui s’est trouvée depuis le 5 mars avec Kilian dans une petite pièce, qui a mangé à côté de lui ou qui lui a serré la main est concerné par la quarantaine", a indiqué Paderborn.

En Liga, deux membres du staff du Deportivo Alavès se sont ajoutés à la liste des infectés. Le président de la fédération serbe a, quant à lui, a été hospitalisé. Slavisa Kokeza a probablement été contaminé par le virus, probablement en Italie.

Aulas recadré par la présidente de la LFP

Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais (qui vit une saison difficile), a indiqué qu’il souhaiterait régler la question de la suspension de la Ligue 1 par une saison blanche. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de Football Professionnel, n’a pas tardé à lui répondre sur le plateau de BeIn Sports. "On travaille sur tous les scénarios. Là, je vous le dis et je vous le répète, à un moment, ce n’est pas la décision d’une personne. Le football, c’est la solidarité entre les quarante clubs et l’ensemble des acteurs du foot. Ces paroles n’engagent que lui. Cela n’a même pas été abordé. On n’en est absolument pas là. Il y a plein d’autres solutions alternatives qui peuvent exister. Mais je n’y crois même pas car je suis convaincue qu’on va aller au bout de notre championnat."