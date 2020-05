Elles ont été placées en quarantaine.

Le football pourrait reprendre très prochainement en Allemagne sans spectateurs. Une décision doit encore être prise en ce sens dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, toutes les équipes de Bundesliga ont retrouvé le chemin de l'entraînement depuis plusieurs jours déjà. Pour pouvoir faciliter une reprise, les joueurs et membres du staff des différents clubs sont massivement testés depuis ce vendredi.

Au FC Cologne, trois personnes, deux joueurs et un kiné ont été testés positifs au coronavirus et ont été placés en quarantaine selon les informations du journal Bild. Ils ne montrent cependant aucun symptôme de la maladie et restent simplement chez eux.

Par contre, les entraînements ont été maintenus pour tout le reste du groupe.