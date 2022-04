Plus qu’un et cette barrière des cinq sera enfin franchie. En inscrivant son premier but pour Brighton en 2022, Leandro Trossard a égalé son meilleur retour sur une saison de Premier League. Comme lors des deux précédents exercices, il a désormais atteint le total de cinq réalisations. Il lui reste six journées pour battre ce record.

D’une frappe franche et parfaitement maîtrisée, Trossard a lancé son équipe vers une précieuse victoire à Arsenal. S’il avait marqué et délivré deux assists avec les Diables face au Burkina Faso à la fin du mois de mars, l’ancien Genkois n’était plus parvenu à se montrer décisif en club depuis le Boxing Day. Une disette longue de… onze apparitions en championnat. Un soulagement.