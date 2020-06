Voilà plus de septante ans que, sur le Paseo de la Castellana, la grande avenue qui traverse Madrid, le stade Santiago Bernabeu attire le regard et attise les passions. Le mythique fief du Real est un monument, presque aussi visité que le musée voisin du Prado. Sa pelouse a accueilli, au cours de son histoire, les plus grands matchs et les plus beaux joueurs.

Mais, ces dernières années, la vieille enceinte de Chamartin a pris quelques rides. C’est pour cette raison que le président Florentino Perez a décidé, l’an dernier, de la rénover complètement pour en faire "le meilleur stade du monde". Les travaux ont récemment commencé. Ils ne se termineront complètement qu’en 2023. Et le projet est pharaonique à tous les niveaux avec, en toile de fond, près de 600 millions d’euros d’investissements.