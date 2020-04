L'ancien gardien Jerzy Dudek n'est pas tendre avec la star argentine.

Dans sa biographie, l'ancien gardien à succès de Liverpool (avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2005) ainsi que du Real Madrid n'a pas été tendre avec Lionel Messi qu'il qualifie de "faux".

"Messi est un tricheur et un provocateur", lâche le Polonais de 47 ans désormais et qui compte 60 sélections avec la Pologne. "Mais cela vaut pour tout le monde à Barcelone et également Pep Guardiola. Ils étaient toujours là à provoquer et le faisait à la perception. J'ai entendu Messi dire les choses les plus vulgaires à Pepe et Sergio Ramos. Tout ce que tu n'attends pas d'une personne calme et au premier coup d'oeil sympathique", raconte l'ancien deuxième gardien du Real Madrid qui a vécu, du banc, la plupart des duels entre le Real et le Barça entre 2007 et 2011. Mais il passe sous silence les nombreux tacles "virils" que la Pulga a dû affronter de la part des joueurs précités.

Mais Dudek ne s'est pas arrêté à Lionel Messi et au FC Barcelone. Dans sa biographie, il s'en prend également à Cristiano Ronaldo avec qui il était équipier en 2009 : "Ronaldo préfère que son équipe l'emporte 2-1 en ayant inscrit de deux buts plutôt que 5-0 avec des buts inscrits par ses équipiers", affirme le Polonais qui trouve CR7 de son meilleur ennemi, "Au contraire de Messi, Cristiano Ronaldo se comporte de façon arrogante sur le terrain mais derrière les écrans, c'est quelqu'un de simple. C'est surtout cette impression-là qu'il laisse aux gens."