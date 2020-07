Et ce but, ils le doivent bien à Alexis Saelemaekers dont le bon centre a poussé Vicari à la faute. Ce dernier a trompé son gardien au plus mauvais moment.

L'ancien Anderlechtois est monté au jeu à la 16 ème minute de jeu.





Mal embarqué face à Spal, l'AC Milan a égalisé dans les arrêts de jeu.