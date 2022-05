Le footballeur Santi Mina a été condamné à quatre ans de prison ferme par le tribunal d'Alméria ce mercredi pour un délit d'abus sexuel sur une femme à Mojacar en juin 2017. Ce même tribunal l'a, par ailleurs, acquitté du délit d'agression sexuelle requis par le procureur et les jurés qui recommandaient des peines allant de 8 à 9,5 ans de prison. Condamné à quatre ans de prison ferme, il est également condamné à rester à plus de 500m de sa victime pendant 12 ans et à verser une indemnité de 50 000 euros.

Également présent sur le banc des accusés et désigné comme complice lors de la première audience, son équipier David Goldar a lui été acquitté. Le tribunal l'avait également inculpé, même s'il n'avait pas participé activement à l'agression sexuelle présumée, pour le motif qu'il n'avait rien fait pour l'empêcher. Cette accusation n'a finalement pas été retenue par le juge.

Santi Mina, qui a fait appel de la décision, avait été arrêté en 2017 à Mojacar avant d'être traduit en justice et d'être libéré sous caution. La jeune femme a expliqué qu'elle avait eu des relations sexuelles consenties avec Goldar mais que Santi Mina est entré complètement nu dans le véhicule où se trouvaient les deux amants, et a touché la femme en présence de son ami, bien que la victime se soit opposée à sa tentative de relation sexuelle.

Âgé de 26 ans, Mina a disputé 36 matchs cette saison avec le Celta Vigo, inscrivant 9 buts, pour un total de 268 rencontres depuis le début de sa carrière. Suite à la décision de justice, le club a décidé de l'écarter des entraînements : "Suite à la sentence, le Celta a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre du joueur Santiago Mina afin d'élucider ses responsabilités professionnelles. Pour cette raison et par mesure de précaution, il a été décidé de retirer le joueur, provisoirement, des séances d'entraînement de l'équipe première", a expliqué le club dans un communiqué, précisant qu'il "respecte le droit de défense de son joueur" se voyant "obligé de prendre des mesures" par rapport à une affaire "qui porte atteinte de manière notoire à l'image du club."