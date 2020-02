Ismael Bennacer évolue à l'AC Milan et a parlé avec humour du fort caractère de la star suédoise.

Ismaël Bennacer a rejoint les rangs de l'AC Milan durant le dernier mercato hivernal. Depuis cet hiver, il peut compter sur un nouveau joueur dans le vestiaire en la personne de Zlatan Ibrahimovic. Présent dans Le Vestiaire, une émission de RMC Sport, l'Algérien a commenté la relation qu'il avait avec le géant suédois: "Il me parle beaucoup. C’est la première fois que je côtoie vraiment un grand, grand joueur, qui a bientôt fini sa carrière, qui a pas mal de trophées" commence-t-il. "L’exigence qu’il a, c’est incroyable. Je n’ai jamais vu ça. Des fois, il abuse un peu (rires). Par exemple, je vais lui faire une passe. S’il perd le ballon, ça va être de ma faute (rires). Ou si je dribble un joueur pour lui faire une passe, il va me dire : ‘Plus vite, plus vite’." Du ZI dans le texte.

Bennacer a également voulu souligner l'humour dont son coéquipier fait preuve: "Il me dit après l’entraînement ‘Isma, t’étais là à l’entraînement ?’. Il parle un peu français, il connait pas mal de gros mots (rires). C’est un super mec. Il nous fait beaucoup de bien."

Selon le joueur formé à Arles-Avignon, l'AC Milan avait bien besoin de ce caractère bien trempé pour secouer un peu le cocotier milanais. "Contre le Torino, on gagnait 1-0 à la mi-temps. Il n’était pas content. Il était vraiment énervé, il criait. C’était un truc de fou. On avait raté pas mal d’occasions. Il a dit: ‘Aujourd’hui, on gagne, c’est une équipe à notre portée’. Il nous parle parce qu’il a du vécu, de l’expérience. Le coach le laisse s’exprimer"

Zlatan a marqué trois buts en neuf rencontres depuis son retour à Milan.