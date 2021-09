Le malheureux défenseur anglais Reece James a partagé sur son compte Instagram des images du cambriolage dont il a été victime ce mardi soir. Il appelle les supporters à l'aider à identifier les auteurs des faits:

"Dans la soirée du 14 septembre 2021, pendant que je jouais avec mon club pour notre retour en Champions League, un groupe de lâches cambrioleurs a pénétré dans ma maison", détaille-t-il. "Ils sont parvenus a emporter un coffre-fort qui contenait quelques objets personnels dans leur voiture. Je ne garde jamais des bijoux dans ma maison donc tout ce qu'il contenait étaient mes médailles de la Ligue des Champions, de la Super Coupe et de finaliste de l'Euro 2020", déplore le joueur. "Ces médailles remportées avec Chelsea et l'Angleterre sont des honneurs qui ne pourront jamais m'être enlevés, que j'ai ces médailles physiquement ou non pour le prouver. Néanmoins, j'appelle tous mes fans de Chelsea et d'Angleterre à m'aider à identifier et à arrêter ces moins-que-rien [...]. J'espère qu'ensemble nous pourrons attraper ces individus pour que justice soit faite", conclut Reece James.