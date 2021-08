Depuis plusieurs jours, l'éventuel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cristallise toutes les tensions au PSG. En attendant le coup de sifflet final du mercato ce mardi à minuit, l'attaquant est toujours en France. Ce dimanche, il a inscrit un doublé retentissant qui a prouvé qu'il était bien concentré. Lors de la victoire face à Reims (0-2), deux autres joueurs ont joué leurs premières minutes cette saison: Lionel Messi et Neymar.

Si le premier a plutôt convaincu, le second a été beaucoup plus invisible. Pour la Dream Team RMC Sport, la raison est toute trouvée: la condition physique du Brésilien fait défaut. Comme à chaque retour de vacances ou presque. Pascal Olmeta, chroniqueur pour l'émission, n'y a pas été par quatre chemins. "Il y en a marre. Il y en a marre. Ce n’est pas normal", a commencé l'ancien gardien de l'OM. "Ce n’est pas n’importe qui. Même les amateurs, lorsqu’ils reviennent de vacances, ils ont envie d’être un joueur normal et d’être prêts pour attaquer leur match. Là Neymar se fout de la gueule de qui?"

Pour le consultant, le Brésilien est loin d'être irréprochable en dehors du terrain. "D’accord, il a le droit d’être en vacances et de prendre du bon temps sur son bateau. Mais là, on parle d’un joueur du Paris Saint-Germain. L’un des meilleurs au monde. Il se doit d’avoir une image exemplaire ! Ne fais pas parler de toi et reviens avec des abdos. Là, tout ce qu’on voit, c’est un petit porcinet!", a-t-il surenchéri.

Face aux autres personnes, hilares autour de la table, Olmeta a expliqué que cela se déroulerait différemment s'il était au PSG. "Si je suis le capitaine de cette équipe, je vais voir le coach et je lui en touche deux mots. Tu ne peux pas compter sur un joueur qui fait n'importe quoi. C’est impossible, ou alors il n’y a personne pour lui dire ce qu’il faut lui dire. Il était à l’étouffement, on l’a tous vu. Même les enfants regardent différemment ce joueur et ça me fait chier, parce que c’est un joueur extraordinaire. Quand tu veux gagner quelque chose, sois exemplaire."