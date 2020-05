On était déjà (très) impatient à l’idée de revoir du football lors du week-end du 16 mai, en Allemagne. On l’est encore plus depuis l’annonce faite par la DFL (Ligue de football allemande) ce jeudi en début d’après midi : la Bundesliga reprendra le samedi 16 mai par un derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund (de Thorgan Hazard et Axel Witsel, qui ne s’est pas entraîné ce jeudi) et le Schalke 04 (de Benito Raman). Rien que ça.