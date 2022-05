Nous y voilà. Après neuf mois de compétition acharnée et 37 rencontres disputées par chacune des formations anglaises, espagnoles, italiennes et françaises, le traditionnel week-end de clôture peut enfin s’ouvrir (NdlR : la Bundesliga s’est terminée samedi dernier). Avec déjà quelques rendez-vous importants ce vendredi soir, comme les déplacements du Betis Seville et de la Roma, respectivement au Real Madrid et au Torino, dans la perspective des tickets européens tant en Espagne qu’en Italie.



