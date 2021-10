Depuis quelques jours, le lobbying pour le trophée du Ballon d'Or a commencé. Et pour la première fois depuis neuf ans, Cristiano Ronaldo ne sera certainement pas sur le podium. Une hérésie? Pas tellement si l'on en croit le jugement d'Antonio Cassano.

L'ex-fantasque attaquant italien a été invité à réagir aux propos de Jorge Mendes, l'agent historique de CR7, qui a estimé que son poulain était le meilleur joueur de l'histoire. "Oui, le meilleur de l'histoire après Napoléon Bonaparte", a répondu Cassano passablement énervé sur la chaîne Twitch de Cristian Vieri. "Assez, Jorge Mendes ! Il n'est même pas dans le top 5. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff et Ronaldo 'O Fenómeno' sont à un autre niveau", a-t-il ajouté.

Un constat un peu (trop ?) dur. Même s'il sera certainement trop court pour soulever son sixième Ballon d'Or. Car l'attaquant n'a gagné aucun titre majeur la saison dernière et a été éliminé en huitièmes de finale de l'Euro par les Diables.

Pour France Football, Mendes avait tenu à plaider la cause de l'ancien Madrilène. "Le total absolument remarquable de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l'histoire du football international masculin", avait-il commencé. "Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans, auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l'histoire du football professionnel (CR7 a dépassé le record contesté de Josef Bican en janvier 2021). Tous ces hauts faits, qui représentent la plus grande performance de l'histoire du football, devraient être décisifs dans l'attribution du trophée, étant donné qu'il continue à démontrer qu'il est, sans aucun doute, le meilleur joueur de football mondial de tous les temps."

Un trophée convoité... et disputé !

Une fois n'est pas coutume, la course au Ballon d'Or est assez indécise cette année. Après avoir dégagé une liste de 30 noms, plusieurs profils se démarquent pour la récompense individuelle suprême. À commencer par Karim Benzema. À 33 ans, il semble au sommet de son art et sa dernière saison ainsi que ses prestations XXL avec les Bleus en Ligue des Nations jouent en sa faveur. Il a en plus eu le soutien d'anciens vainqueurs comme Zizou, son ancien coach.

Messi sera également bien placé pour la victoire finale. Car il sort d'une nouvelle saison dantesque en termes de statistiques (35 matchs, 30 buts et 11 passes décisives en Liga) même s'il n'a gagné "que" la Copa del Rey lors de sa dernière saison en Catalogne. Mais l'important est ailleurs. Car la Pulga est parvenue à vaincre le signe indien et remporter la Copa America avec l'Argentine. Un titre symbolique qui pourrait peser lourd dans la balance.

Robert Lewandowski a également une belle carte à jouer. En tant que Soulier d'Or européen, la machine à buts du Bayern Munich avait également réalisé une année 2020 exceptionnelle en étant élue meilleur joueur UEFA de la saison. Mais l'édition du Ballon d'Or avait été annulée à cause du coronavirus. Sur ses 18 derniers matchs en C1, il a inscrit... 24 buts. Une performance aussi improbable qu'incroyable.

Enfin, Jorginho fait également figure de favori. L'apport de l'Italien ne se situe pas tellement dans les stats mais plutôt dans l'équilibre qu'il apporte à ses différentes équipes. Surtout, il s'agit de l'un des plus beaux palmarès lors de la défunte saison. En effet, il a remporté la Champions League avec Chelsea ainsi que l'Euro avec l'Italie. Difficile de faire mieux.

La bataille s'annonce extrêmement serrée !