La rencontre entre Sport Club Sao Paulo et Guarani-RS a très mal fini. William Ribeiro, un footballeur brésilien qui évolue en deuxième division de la ligue de l'état de Rio Grande do Sul, a assommé l'arbitre et l'a ensuite frappé avec son pied en pleine tête. Les faits se sont déroulés en début de seconde période quand le joueur de Sport Club Sao Paulo s'en est pris à l'arbitre de la rencontre, Monsieur Rodrigo Crivellaro.

L'arbitre, inconscient suite au coup de pied reçu, a été transporté à l'hôpital. Son état s'est amélioré mais il ne se rappelle plus de grand chose. "Je ne me souviens pas vraiment. Mes collègues arbitres m'ont dit que je lui avais donné un carton jaune. Il m'a frappé au visage, je suis tombé au sol, j'ai reçu des coups de pied et je me suis évanoui", a-t-il déclaré Crivellaro à une radio locale.

Comme le relaye CNN, la police a procédé à la détention préventive du footballeur avant de le relâcher ce mardi. Ce dernier est désormais poursuivi pour tentative de meurtre.

L'État de Rio Grande do Sul a ouvert une enquête sur l'incident.

De son côté, le club de Sport Club Sao Paulo a déclaré avoir "profondément honte" de ce qu'il s'est passé. Le club a d'ailleurs décidé de résilier le contrat de l'agresseur.