Juste après les fêtes, l'international hollandais Davy Pröpper a mis un terme immédiat à sa carrière de joueur. Le milieu de terrain de 30 ans du PSV, dix-neuf fois international "Oranje", a indiqué souffrir de problème de motivation depuis plusieurs années maintenant.

"Pendant la période où j'étais à l'étranger, j'ai remarqué que je perdais peu à peu le plaisir du football. J'ai trouvé très difficile d'acquérir la discipline nécessaire pour réaliser des performances optimales et de laisser ma vie être complètement déterminée par un emploi du temps chargé", a-t-il déclaré à la chaîne officielle du club d'Eindhoven.

Davy Pröpper à qui il restait encore un contrat de dix-huit mois au PSV, a pu résilier celui-ci d'un commun accord avec le club. "J'apprécie son honnêteté", a déclaré le directeur technique John de Jong. "Son honnêteté envers le club, mais aussi envers lui-même. Le PSV lui est donc reconnaissant pour ce qu'il a représenté pour le club pendant toutes ces années."

Entre 2015 et 2017, Pröpper avait déjà évolué au PSV où il est devenu champion alors qu'il arrivait du club de Vitesse Arnhem. Le milieu de terrain a ensuite pris la direction du club anglais où évolue Leandro Trossard, Brighton & Hove Albion. L'été dernier, il a fait son retour en D1 Néerlandaise afin de revenir sur ses terres mais tout ce s'est malheureusement pas passé comme il le souhaitait mentalement parlant.

"J'espérais qu'avec mon retour aux Pays-Bas, le plaisir du football reviendrait", a déclaré Pröpper. "Malheureusement, cela ne s'est pas avéré si facile, en partie parce que je ne me sens pas à l'aise dans la culture du football. Pourtant, je m'y suis adapté pendant longtemps et je m'y suis parfois fermé. Je ne veux plus de ça et c'est pourquoi j'en ai fini avec ça maintenant."