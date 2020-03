Jack Grealish, capitaine d'Aston Villa, n'en est pas à sa première incartade.

Jack Grealish fait partie des joueurs marquants, sur le terrain par son talent, en dehors des pelouses par ses frasques. Alors qu'il réalise une belle saison, malgré les difficultés des Villans, il est par exemple le joueur qui a subit le plus de fautes en Premier League, Grealish fait encore parler de lui en dehors des terrains.



On avait notamment déjà vu des photos de lui après une soirée, beaucoup, trop arrosée à Tenerife ou encore des vidéos où on le voit inhaler du gaz hilarant, pas idéal pour un joueur professionnel.

Samedi, celui qui est en passe de devenir l'une des coqueluches du foot Anglais, faisait pourtant passer le bon message, dans cette période compliquée, dans une vidéo sur Twitter: "Restez à la maison et ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Comme pour aller faire des courses,aller la pharmacie ou faire un peu de sport. Et n'oubliez pas, il faut conserver une distance de 2 mètres entre vous et les autres. Sauvez des vies, restez à la maison".

Selon The Sun Grealish a été vu le lendemain à 8h00 du matin sur un trottoir après avoir crashé sa voiture contre 2 véhicules stationnées. Selon plusieurs témoins, il sortait tout juste d'un appartement d'un ancien coéquipier où une fête aurait eu lieu toute la nuit: "Le bruit était insupportable, ils ont fait la fête toute la nuit".



Visiblement éméché et avec 2 pantoufles différentes, il "haussait les épaules et disait avec arrogance aux automobilistes en colère dont les voitures avaient été endommagées qu’il paierait pour tout" selon d'autres voisins.

Finalement Grealish a été récupéré par des amis avant l'arrivée de la police.