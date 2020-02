Luka Jovic, acheté 60 millions d'euros à l'Eintracht Francfort l'été dernier par le Real Madrid tarde à se dévoiler sous le maillot des Merengues. Le Serbe, lucide, a réalisé son autocritique dans une interview à un média serbe.

Luka Jovic n'est certainement pas la meilleure affaire réalisée par le Real Madrid pour le moment. En effet, le Serbe n'a pas encore vraiment été satisfaisant depuis son arrivée à la Maison Blanche en juillet dernier où il n'a planté qu'une seule rose en 19 rencontres. Au moment d'évaluer ses performances sous les ordres de Zinedine Zidane, l'ancienne pépite de Francfort n'y va pas par quatre chemins et assume son très mauvais rendement au travers d'une interview pour un média serbe.

"Je serai honnête. Je ne suis pas satisfait de ma saison, du moins jusqu'à présent. D'abord parce que je sais que je peux m'améliorer. Parfois, sur YouTube, je regarde des vidéos de mes matches de l'année dernière et je me demande, "que se passe-t-il ?" Mais on sait que le Real Madrid est un grand club et que pour les joueurs avec de l’expérience c’est difficile de s’adapter. Et encore plus pour un jeune de 21 ans qui a coûté 60 millions d’euros. La pression est très grande, je me bats sans succès pour l’instant. Mais j’espère que la situation changera."

Pour rappel, la saison dernière avec Francfort, l'attaquant serbe avait inscrit 27 buts en 48 rencontres.

Être un jeune joueur talentueux et susciter l'intérêt des plus grands club au monde, cela donne le tournis, surtout quand on ne croit pas que le Real Madrid a fait une offre concrète pour soi-même.

"J'ai reçu un appel de mon manager, il m'a dit qu'il avait une offre du Real Madrid. J'ai répondu "allez, ne me taquine pas, s'il te plaît". Il m'a dit encore une fois qu'il avait une offre de Madrid. J'étais fou, j'avais besoin de quelques jours pour réaliser que la meilleure équipe au monde me désirait. C'est un club que vous ne pouvez pas refuser, qui vous appelle une fois dans votre vie. Et je pense que je n'ai fait aucune erreur."

Le joueur a également voulu faire passer un message à certians médis serbes qui le critiquent sur sa vie privé. "La Serbie devrait être fière d’avoir un joueur au Real Madrid."