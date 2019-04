C'est une scène cocasse qu'ont vécue les personnes présentes lors de la rencontre entre Deportivo Chaves et Nacional Madeira, un match important dans la lutte pour le maintien en D1 portugaise.





Juste avant l'heure de jeu, le match est arrêté à cause de l'arbitre de touche. Celui-ci a en effet demandé de quitter le terrain pour satisfaire une envie pressante. Après avoir récupéré les clés du local et s'être éclipsé, l'homme en question refera son retour sur la pelouse quelques minutes plus tard sous les acclamations du public présent.













L'arbitre principal, lui, donnera avec le sourire une carte rouge fictive à son collègue avant de reprendre la partie. Une partie que le Deportivo Chaves a finalement reporté 4-1.