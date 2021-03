La presse espagnole, et plus particulièrement madrilène, renvoie l'attaquant portugais dans son ancien club du Real Madrid. Une idée qui, en plus d'aider paradoxalement Eden Hazard, plaît à un certain Zinedine Zidane.

Le coach de la Casa Blanca s'est exprimé à propos de cette information en conférence de presse avant le match contre l'Atalanta. "Peut-être. On connaît Cristiano, la personne qu'il est et ce qu'il a fait ici. Mais c'est un joueur de la Juventus. J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui, maintenant, nous verrons ce qui se passera dans le futur. J'ai eu la chance de l’entraîner, c’est vraiment quelqu’un d’impressionnant" a-t-il répondu aux micros de Sky Sports.

Face à Cagliari, CR7 a répondu de la meilleure des façons après les critiques dont il a fait l'objet. En inscrivant un retentissant triplé. Histoire de prouver également que son aventure dans le Piémont est loin d'être terminée? Réponse lors du prochain mercato estival.